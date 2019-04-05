AK Parti Ankara il Başkanı Hakan Han Özcan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, "Birçok tutanakta geçersiz oyların gerekçesi yer almadı. Yeniden sayımda partimizin oyu bin 807 arttı." diye konuştu.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımıyla ilgili talepte bulunmamıza rağmen, talebimiz hukuka ve yasaya aykırı şekilde; Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Yeni Mahalle, Çankaya 1-2-3'üncü seçim kurullarında reddedilmiştir.

Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar'da ise talebimizin tamamı kabul edilmesi gerekirken kısmen kabul edilmiştir.

Kabul edilen ilçe seçim kurulları fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında, bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir.

PARTİMİZİN OYU BİN 807 ARTTI

İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda partimizin oyu 1807 olarak artmıştır. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda birçok sandıkta, sandık sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görülmektedir. Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, belirlenen usul kuralları, hakkın güvenli şekilde kullanılmasına temin edilen araç niteliğindedir.

SEÇİM KURULU'NA MÜRACAATIMIZI BUGÜN YAPTIK

Tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı bugün itibariyle de yapmış durumdayız. İtirazlarımız olmadan önce 124 bin fark vardı bu rakam 123 bine düştü. 1807 oy bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 olarak daralmış oldu.''