AK Parti Ankara İl Başkanı: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.
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AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama
AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.
AK Parti Ankara İl Başkanı: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.
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