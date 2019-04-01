AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.

AK Parti Ankara İl Başkanı: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.



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