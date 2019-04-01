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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 20:54

AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den seçimlerle ilgili flaş açıklama: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.

AK Parti Ankara İl Başkanı: Kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.

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