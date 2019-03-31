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  • 31.03.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 14:31

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı

, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'a hava harekatı

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, " kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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