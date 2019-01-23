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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 18:06

Kuzey Irak'a hava harekatı! 21 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar da imha edildi.

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