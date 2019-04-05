Başsavcılık, dün HDP tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantıda silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı.

İNCELEMEYE ALINDI

Başsavcılıkça, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen program tüm yönleriyle incelemeye alındı.