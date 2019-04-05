Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.04.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 14:39

Teröristi öven Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kesin olmayan sonuçlara göre, 'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, dün tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantıda silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı.

İNCELEMEYE ALINDI
Başsavcılıkça, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen program tüm yönleriyle incelemeye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTeröristi öven HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında soruşturma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri