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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 13:38

Son dakika: Diyarbakır'da 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 14 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili flaş karar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

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