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  • 04.04.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 09:13

'den ABD'ye jet yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşümesinin ardından ABD yapılan açıklamaya ilişkin, "Söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye jet yanıt!
Sözcü Aksoy, Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin olarak ABD yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."

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