Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
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