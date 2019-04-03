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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 22:37

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'li mevkidaşı Pompeo görüştü

, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği 'da 'li mevkidaşı ile görüştü.

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