Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu bölgedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

Bunun üzerine, AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

Özel başvurusunda, eksik inceleme neticesinde verilen kararın karmaşaya yol açtığı, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

BEYOĞLU'NDA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Kurul kararında, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğunu hatırlattı.

"İSTANBUL'DA FARKLI UYGULAMA VE SONUÇLAR DOĞMAMASI GÖZETİLEREK.."

Üç ayrı dilekçeyle sunulan bu itirazların, Beyoğlu İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği ve İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurulduğu ve taleplerin kısmen kabul edildiği bilgisi verilen kararda, bu itirazlarla ilgili verilecek kararın İstanbul genelinde aynı sebebe dayanan itirazlar hakkında, farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek verildiği ifade edildi.

Taleplerin kısmen kabul edildiği, sandık sonuç tutanaklarına hatalı giriş yapıldığı iddialarına ilişkin, ilçe seçim kurulları tarafından resen düzeltmeler yapıldığı ve maddi hataların düzeltilmesi için her zaman işlem yapılabileceği aktarılan kararda, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun bu yöndeki ret kararının kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Tüm oyların yeniden sayılması talebinin de, gerekçesi ve delili olmadığı gerekçesiyle reddine hükmedilen kurul kararında, geçersiz oylar yönünde ise, "çokun içinde az vardır" kuralı uyarınca 298 sayılı yasanın 105. maddesinin 2. fıkrasındaki, "geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi işlenmek zorundadır" hükmüne göre, bu hususların sonuç tutanaklarına hiç yazılmadığı gerekçesiyle, geçersiz oyların yeniden sayılmasına, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulları kararlarının bu yönden kaldırılmasına karar verildi.

Kararda, "Ancak seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oylar ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi gerektiğine, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi." denildi.