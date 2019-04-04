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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , geçersiz oyların sayımına ilişkin açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Başkan Trump'ın seçildiği seçim süreci halen Rusya'nın müdahalesi var mı yok mu gibi halen sıcak gündem olan yargı süreçlerinin parçasıdır. Bir başka ülkenin adli süreçlerle ilgili yargıda bulunurken hukuk mevzuatını göz önünde tutması, kendi ülkelerinde gerçekleşen hususlarla değerlendirmelerinde fayda vardır.

ABD Dışişleri Sözcüzünün açıklamalarını kınıyoruz. ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır. Herkesin hukuk mevzuatını gözler önünde tutması gerekiyor. İlk kez bizim davetimizcle seçim sürecini izlediler. Gözlemcilere dünyada bizim kadar yardımcı olan yoktur. Türkiye'de YSK pek çok demokratik ülkelere model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu bir demokrasimiz var buna saygı bekliyoruz.

Her konuda konuşan CHP sözcülerin dışarıdan yöneltilen Türkiye'nin seçim kapasitesine ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Avrupa Konseyi'nin kendi görev alanlarına girmeyen konularda birtakım açıklamalar eleştirilere tabi olmuştu. Avrupa Konseyi yetkililerine şunu söylemek isterim, bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz yardımı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ayrıca iktidar partisi olarak bizlere başvurulduğunda her türlü bilgiyi veriyoruz. YSK görevini yerine getirilmelidir şeklinde otoritelere çağrıda bulunuyorlar. Ya çok çalıştıklarını göstermek için ya da tipik alışkanlıkları kendilerinin kafasında Avrupa'nı dışına çıkınca standart açıklamaları yapıyorlar.



Türkiye'de vatandaşın sandığa oyunun yansıması konusunda mekanizmalarına sahiptir. İtiraza süreci demokratik bir müessesedir. Seçim sürecinin tanımı içinde hukuka bağlı bir süreçtir. Bunu iyi bilmeleri gerekiyor. Gururlu bir demokrasimiz var, buna saygı bekliyoruz. Bunu bütün gözlemciler gayet iyi bilmektedirler. Türkiye'de seçimi yönetmekle görevli olan YSK'ya saygı gösterilmesine hem ABD Sözcüsü'ne hem de Avrupa Konseyi temsilcilerine davet ediyoruz.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR KİŞİ MAZBATA ALMADAN PROGRAM DÜZENLİYOR"

Gözlemcilere bizim kadar dünyada yabancı olan başka bir ülke yoktur. CHP'nin İstanbul'daki adayının bir aktivitesi var. Yurtdışında yapılan açıklamalarla ilgili çeşitli değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir kişi mazbata almadan program düzenliyor. Resmi bir unvan kullanmaya kalkıyor. Bir kişi göreve talip olduğu zaman bu göreve talip olmanın ağırlığını taşımalıdır.

"HER VATANDAŞIN OYUNA SAHİP ÇIKILIYOR"

Bir kişi bir göreve talipse bunun asğırlığını da üzerinde taşıması gerekir. Bu kadar ciddi bir göreve tadlip olan biri hak kukuktan bahsediyorsa buna uygun davranmalı. Duyumlarla hadkaret eden duyumlarla etiketlenir. AK Parti'nin oylarının arttığı yerler olduğu gibi CHP'nin de oylarının arttığı yerler vardır. Her vatandaşın oyuna sahip çıkılıyor. Mekanizmaya saygı duymaları gerekirken rahatsız oluyorlar.

"BİR DELİLİNİZ VAR MI DİYE SORULDUĞUNDA 'HAYIR BİZE GELEN DUYUMLAR' DİYOR"

Bir sürü iddialar ifade ediyor CHP adayı. Büyükşehir belediyesinden dosya kaçırıldığını söylüyor. Bir deliliniz var mı diye sorulduğunda 'Hayır bize gelen duyumlar' diyor. Bu yakışıksız bir durumdur. Yapılacak şey memlekette her şey normaldir, bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak, vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturmaya çalışmak doğru bir tavır değildir. Hukuki süreç devam etmektedir. Bu seçimler hem neticeyi ortaya koyacaktır, arkasından kim ne kadar oy aldığı net bir şekilde görülecektir. Bu mekanizmaya saygı göstermek gerekirken sonuç değişmez denilerek hukuki sürecin devam etmesinden rahatsızlık ortaya koymak, hukuki süreci vatandaşın iradesine karşıymış gibi göstermeye çalışmak doğru bir şey değil.

Sürekli olağanüstü bir durum varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı değil.

"SÜRECİN PATRONU YÜKSEK SEÇİM KURUMU'DUR"

CHP'li aday konuşurken hoşgörüden, empatiden bahsediyor. Bunların retorikten ibaret olup, olmadığını gösteren şey hukuka saygıdır. Bu sempatik cümleler hukuki sürecin alternatifi değildir. Vatandaşın oyunun heba olmamasından, milli iradenin tecelli etmesinden bahsediliyorsa bunun karşılığı hukuka saygılıdır. Aksi takdirde bu siyasi makyaj olarak değerlendirilir. Çıkıp da sürekli sempatik cümleler kurup, sonra katkı versinler diye sayın Cumhurbaşkanımızı ve sayın Devlet Bahçeli'yi hukuki sürece katkı sunmaya davet etmek yanlıştır. Hiçbir siyasetçi sürecin karar vericisi değildir. Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurumu'dur. Vatandaşımızın iradesi net olarak gözüktükten sonra hepimiz diyeceğiz ki, 'başımızın üstünde yeri' var, kazananı tebrik edeceğiz.