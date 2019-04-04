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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 20:14

'da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

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