İstanbul'daki geçersiz oyların yeniden sayılmasını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararı hakkında yeni bir karar alındı. İstanbul İl Seçim Kurulu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylardan geçersiz olanların yeniden sayılmasını reddeden kararı kaldırdı. Bu karar ile 15 ilçedeki geçersiz oylar yeniden sayılacak.