Son dakika: İnternet çöktü mü? İnternet sorunu nedir? İnternet neden yavaş?

İnternet çöktü mü? Son dakika bilgisine göre, saat 15.00 itibarıyla Türkiye genelinde internetten erişim sorunu yaşanıyor. İnternete yavaş erişimin sağlanması nedeniyle vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Türkiye'de internet çöktü mü? İnternet sorunu nedir? İnternet neden yavaş?

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Yavaş erişim sağlanan internette neden sorun yaşandığı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

INTERNET NEDİR?

Internet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Telefon hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi ve kuruluşların kullandığı farklı yapıda bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılan farklı işletim sistemleri bulunabilir. Internet, bu farklı yapıda bilgisayarların ortak bir dille iletişim kurmasına imkan sağlayarak, üzerlerinde farklı programlar çalıştırılsa bile, kişiler ekranda aynı bilgileri görür ve değerlendirirler.

Bazı bilgisayar ağları ve dolayısıyla bu ağ içinde bağlı bilgisayarlar, aynı zamanda kesintisiz olarak Internet ortamına da bağlıdırlar. Bunların bir kısmı, Internet ortamında başka kullanıcılara, yararlanabileceği çeşitli bilgiler sunarken; bir kısmı da, kendi bilgisayarıyla Internet'e geçici olarak bağlanmak isteyen kullanıcıların erişim isteklerine cevap verirler. Internet erişim sağlayıcı kuruluşlar, normal bir kullanıcının Internet'e telefon bağlantısı ile erişimini, genelde şehir içi telefon haberleşme fiyatıyla sağlayan bölgesel kuruluşlardır.