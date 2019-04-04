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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 16:19

Başkan Erdoğan'ın 1999'da hapis yattığı Pınarhisar dedi...

Başkan 'ın 1999'da hapse girdiği 'nin Pınarhisar ilçesi, 31 Mart'ta gerçekleşen lerle birlikte 'ye geçti. tarafından yönetilen ilçede, AK Parti adayı büyük bir başarı gösterdi.

Başkan 'ın 1999'da hapse girdiği ve Türk siyasetinde önemli bir anlam ifade eden 'nin Pınarhisar ilçesi bu lerde dedi. yönetiminde olan ilçede AK Parti'nin adayı büyük bir başarı gösterdi.

Büyük bir başarı göstererek Belediye Başkanı seçilen İhsan Talay Ahaber'e özel açıklalamalarda bulundu:

"Öncelikle Pınarhisar'da hasret bitti. Cumhurbaşkanımız burada hapis yatmaya geldiğinde ben 14 yaşındaydım. Bugün 20 yıl sonra burada ben Belediye Başkanı oldum. Güzel bir döneme başlıyoruz inşallah. Bu güzel başarıyı Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz.

Ülkemizde olan gelişmeler Kırklareli'nde de olacak ve herşey daha iyi olacak. Burayı Trakya'nın incisi haline getireceğiz. Biz vatandaşlarımıza söz verdik, bu ilçeyi alırsak davet edeceğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilçemize en yakın zamanda bekliyoruz."

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