Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1999'da hapse girdiği ve Türk siyasetinde önemli bir anlam ifade eden Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi bu yerel seçimlerde AK Parti dedi. CHP yönetiminde olan ilçede AK Parti'nin adayı İhsan Talay büyük bir başarı gösterdi.

Büyük bir başarı göstererek Belediye Başkanı seçilen İhsan Talay Ahaber'e özel açıklalamalarda bulundu:

"Öncelikle Pınarhisar'da hasret bitti. Cumhurbaşkanımız burada hapis yatmaya geldiğinde ben 14 yaşındaydım. Bugün 20 yıl sonra burada ben Belediye Başkanı oldum. Güzel bir döneme başlıyoruz inşallah. Bu güzel başarıyı Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz.





Ülkemizde olan gelişmeler Kırklareli'nde de olacak ve herşey daha iyi olacak. Burayı Trakya'nın incisi haline getireceğiz. Biz vatandaşlarımıza söz verdik, bu ilçeyi alırsak Cumhurbaşkanımızı davet edeceğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilçemize en yakın zamanda bekliyoruz."