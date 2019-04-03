Başkan Erdoğan’ın yeni gündemi yurt dışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonunun tamamlanmasıyla iç ve dış gündemdeki yoğun konulara dönecek. 8 Nisan'da Moskova'ya gidecek olan Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek, 'Kuşak ve Yol Forumu'na katılması da bekleniyor. Erdoğan'ın en önemli gündemi ise ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi olacak. Trump'ın Türkiye'ye gelmek istediği bilinirken, Erdoğan'ın da ABD'ye olası bir seyahat yapabileceği kaydediliyor. Erdoğan, yerel seçimlerin ardından iç siyasi ve dış gündemine dönmeye hazırlanıyor. Bir yandan partide oyların korunmasına karşın kaybedilen illere dair analizler yapılırken, diğer taraftan Erdoğan'ın dış seyahatleri de başlayacak.

HAFTAYA RUSYA'DA

Milliyet'in haberine göre Erdoğan, ilk olarak 8 Nisan'da Moskova'ya gidecek. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılacak. Erdoğan, Putin ile ekonomi gündemi dışında baş başa bir görüşme de yapacak ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirecek. Erdoğan ve Putin aynı gün 'Rusya-Türkiye Turizm ve Kültür Yılı'nın açılışını da yapacak. İki lider, Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenecek tamamı Türk sanatçılardan oluşan Troya Operası'nı izleyecek.







Erdoğan'ın bu ziyaretten sonra 21 Nisan'da ikinci kez Rusya'ya gidebileceği de ifade ediliyor. Putin Erdoğan'ı Kırım'ın Akmescit kentindeki caminin açılış törenine davet etmişti. Bu törene katılıma Erdoğan'ın olumlu baktığı belirtildi. Erdoğan'ın bu ay Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 'Kuşak ve Yol Forumu' için üç günlük bir seyahati gerçekleştirmesi de bekleniyor. İpek Yolu'nu yeniden canlandırma amacı taşıyan ve birçok ülkenin katılacağı 'Kuşak ve Yol Forumu'na da katılması beklenen Erdoğan'ın bu seyahatten dönerken Pakistan'a uğrayarak resmi bir ziyaret gerçekleştirebileceği kaydediliyor.

ABD GÜNDEMDE

Erdoğan'ın en merak edilen görüşmesi ise ABD Başkanı Trump'la olacak. Trump'ın mayıs başında Türkiye'ye gelebileceği ifade edilirken, Erdoğan'ın da bu ziyaret gerçekleşmemesi durumunda ABD'ye bir seyahat yapabileceği kaydediliyor. Türkiye'deki seçim nedeniyle görüşmenin planlanması da seçim sonrasına bırakılmıştı. Erdoğan katıldığı televizyon programında "Gerekirse gideriz" demişti.





MİRAÇ KANDİLİ'Nİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babası Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan, akşam saatlerinde Çamlıca Camii'ne geçerek Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.