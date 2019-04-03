NATO toplantısı için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 ve Patriot açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.