Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.04.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 17:11

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye resti: Bu konu kapanmıştır

Bakanı, "'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" dedi.

Türkiye'den ABD'ye S-400 resti

NATO toplantısı için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Patriot açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türkiye'den ABD'ye S-400 resti: Bu konu kapanmıştır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri