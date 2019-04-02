Türkiye, yerel seçimlere kilitlendi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmuş olduğu Cumhur İttifakı, yüzde 51.63'lük oy oranıyla Millet İttifakı'nı ezdi geçti. İYİ Parti ve HDP ile kirli ittifak yapan CHP, İstanbul'da kalesi sayılan ilçeleri kaybetti.
2014'te beri CHP'nin yönettiği Çatalca, Zillet İttifakı'na dur dedi. 31 Mart seçimlerinde ilçede, AK Partili Mesut Üner rekor oyla birinci geldi. Silivri'de de benzer sonuçlar elde edildi. 2014'te CHP'nin yüzde 48 oyla birinci geldiği Silivri'de MHP öne geçti. Volkan Yılmaz yüzde 46.36 ile belediye başkanı oldu.
2014'te beri CHP'nin yönettiği Çatalca, Zillet İttifakı'na dur dedi. 31 Mart seçimlerinde ilçede, AK Partili Mesut Üner rekor oyla birinci geldi. Silivri'de de benzer sonuçlar elde edildi. 2014'te CHP'nin yüzde 48 oyla birinci geldiği Silivri'de MHP öne geçti. Volkan Yılmaz yüzde 46.36 ile belediye başkanı oldu.
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