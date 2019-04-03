CHP, itiraz için yine başvurdu

CHP, İstanbul'da 13 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ilişkin verilen kabul kararlarına il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti.

CHP, dün 7 ilçe için benzer bir başvuru yapmış ancak YSK kararıyla yeniden sayım kararı verilmişti.

DAHA ÖNCE DE İTİRAZ ETMİŞLERDİ

AK Parti'nin sistematik oy hırsızlığına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için başvurması CHP'de büyük paniğe neden oldu.

CHP'liler İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırttı.

Yüksek Seçim Kurulu kanunlarında ise "sayılmaz durdurulamaz" hükmü yer alıyor. Böyle bir karara rağmen, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal karar sonrası gelen tepkilerle üzerine karar iptal edildi.