31 Mart yerel seçim sonuçları son dakika Ak Parti'nin kazandığı il ve ilçeler belli olmaya başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu. Peki 31 Mart yerel seçimleri AK Parti'nin kazandığı il ilçeler listesi ve AK Parti Cumhur İttifakı nereleri kazandı? İşte tüm detaylar

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 20.30 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;

1- BAYBURT: 87.34

2- ÇANKIRI: 82.66

3- AKSARAY: 81.71

4- GÜMÜŞHANE: 79.94

5- RİZE: 79.26

6- KASTAMONU: 79.07

7- KİLİS﻿​​: 79.05

8- DÜZCE: 76.13

9- YOZGAT: 75.93

10- NEVŞEHİR: 73.92

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.