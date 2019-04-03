İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bakan Turhan konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kapatılacak yolları da vatandaşlara duyurdu.



İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SIRASINDA KAPATILACAK YOLLAR

Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece 03,00'te başlayacak 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Toplam 45 saat sürecek. Trafiğe kapacak yollar ve süreleri şöyle: Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı kavşağı 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan 23,59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 6 Nisan 10.00'a kadar 12 saat trafiğe kapatıacak. Kuzey Marmara otoyolu Basın Ekspress yolu istikametinde 6 Nisan 01.00 ile 6 Nisan sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye kavşağı ile Yassıören kavşağı arası 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacak.

6 Nisan 02,00'de Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar kademeli olarak artırılacaktır.