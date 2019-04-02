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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 14:01

Miraç Kandili en güzel kısa cep telefonu SMS mesajları - için tıklayınız

Miraç Kandili bu sene 2 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle nız; Bu arada Miraç Kandil'i gecesi oldukça önem arz etmektedir. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi 'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İşte Miraç Kandili en güzel kısa cep telefonu SMS mesajları.

Miraç Kandili mesajları 2019, Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu SMS Whatsapp mesajları derlemesi haberimizde. 2 Nisan Salı bugün Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik. Fazileti bol olan bu gecede sevenlerinizin duasında yer almak için onlara Miraç Kandili resimli mesajlarını WhatApp'tan, Facebook'tan ya da SMS ile yollayabilirsiniz. İşte Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu mesajları ve daha fazlası haberimizde

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