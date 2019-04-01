Miraç Kandili, üç ayların ilki olan Recep ayının 27'nci gecesi idrak ediliyor. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) arşa (göğe) yükseldiği gece olarak bilinen günün Müslümanlar için önemi büyük. Milyonlarca Müslüman Allah'ın büyük müjdeler vaad ettiği Miraç Kandili'ni ibadetler ile geçirecek. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılmalı? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Miraç Kandili 2 Nisan Salı günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

* Gündüzünde oruç tutmak

* Kaza namazı ve nafile namazı kılmak

* Miraç gecesi namaz kılmak

* Kur'an-ı Kerim okumak

* Tevbe istiğfar etmek

* Dua etmek

* Salavat getirmek

* Sadaka vermek

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Yani miladi takvim ile kıyaslarsak 24 Nisan'ın gündüzü oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.

"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."

"O gün Receb'in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür."