31 Mart 2019 yerel seçim sonrası en çok merak edilenlerden biri de muhtar sonuçları oldu. Mahalle ve köy seçim sonuçları ne oldu merak konusu oldu. YSK kesin sonuçları açıkladığı zaman muhtar sonuçları sitemizde olacak. Ayrıca muhtarların ne kadar maaş aldıkları merak konusu. Peki muhtarlar ne kadar maaş alıyor detaylar haberimizde. Muhtar; mahalle ve köylerde aktif olarak yürütme işlemini kontrol eden kişidir. Muhtar; mahallenin yasalar ile belirlenen kurallarını yürütür ve seçimle belirlenirler. Muhtarlar seçilmelerinin ardından 5 sene süre ile görevlerini icra ederler ve bu sürenin sonunda yeniden seçime gidilerek muhtar seçilir.

2019 muhtar maaşları ne kadar?

2019 senesinin ilk yarısından itibaren geçerli olmak üzere, muhtarlara verilecek aylık net ücret 1,912 TL olarak belirlendi. Ayrıca son yapılan düzenlemeler ile birlikte muhtarların sigorta primleri de devlet tarafından yatırılmaktadır. Bunların yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarından, emekli aylığı (emekli sandığı, ssk, bağkur) almakta olanların emekli aylıkları kesilmez.

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Kanununun 1 maddesi uyarınca muhtar maaşları şu şekilde hesaplanmaktadır: 14.750 gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılmaktadır. Bulunan miktardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Diğer taraftan, 690 sayılı KHK uyarınca, muhtarların SGK primlerini de Devlet ödemektedir.

Muhtar nedir, kimdir?

Muhtar; mahalle ve köylerde aktif olarak yürütme işlemini kontrol eden kişidir. Muhtar; mahallenin yasalar ile belirlenen kurallarını yürütür ve seçimle belirlenirler. Muhtarlar seçilmelerinin ardından 5 sene süre ile görevlerini icra ederler ve bu sürenin sonunda yeniden seçime gidilerek muhtar seçilir.

Muhtarın görevleri nelerdir?

Muhtarın görevleri sanılanın aksine oldukça fazladır. Özellikle köy gibi bölgelerde tüm yürütme ve geliştirme işi muhtarda olduğu için daha fazla çaba gerektirmektedir.

Muhtar;

Seçim zamanında sandık seçim kuruluna katılır,

Sağlık ocağının ve sağlık merkezinin kurduğu kurullara katılır,

Emlak vergisi gibi konularda oluşturulan komisyon kurullarına katılır,

Sandık seçim listelerini askıya çıkarır,

Askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asar,

Cadde adları, sokak adları, meydan levhaları için kontroller gerçekleştirir,

Bulaşıcı hastalık taşıdığını düşündüğü kişileri gerekli yerlere bildirir,

Tebligatların iletilmesini sağlar,

Seçmen kağıtlarını yerlerine ulaştırır,

Nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirir,

Kanunların halka anlatılmasına yardımcı olur,

Mahallenin sakinliğini korur,

Gerekli gördüğü konular ile ilgili olarak hükumet ile iletişime geçer,

Vergi toplama işlemleri için yol gösterir,

Yardımlaşmayı sağlar,

Kişilere yeşil kart alması için yardımcı olur.

Muhtar ne iş yapar?

Muhtar;

Gönüllülük esası ile mahalledeki kişilerin ihtiyaçlarını belirler,

Mahallesinin ya da köyünün yaşam kalitesini artırır,

Belediye, kamu kuruluşları ile iletişimleri sağlamak,

Mahallenin durumu ile ilgili olarak gerekli yerler ile iletişime geçmek,

Kurumlar ile iş birliği sağlamak gibi işleri yürütmekle mükelleftir.

Muhtar kime bağlı çalışır?

Muhtar; 5 yıl görev yapar ve bu süre içerisinde, Kaymakamlığa bağlı olarak görevlerini yerine getirir.