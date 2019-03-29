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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 10:18

'da operasyonu! 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturması kapsamında 'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, nda görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen birer albay, binbaşı ve yüzbaşı, ikişer üsteğmen ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerin muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada, şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

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