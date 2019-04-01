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  • 01.04.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 11:50

’nin Siverek adayı yeniden gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi () , AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li adaya ikinci gözaltı!
'nin , AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.


Dün emniyete çağrılan Bucak, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Hacıömer Mahallesindeki evine giderek Bucak'ı gözaltına aldı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bucak, buradan Emniyetine getirildi. Bucak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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