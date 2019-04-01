CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Dün emniyete çağrılan Bucak, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Hacıömer Mahallesindeki evine giderek Bucak'ı gözaltına aldı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bucak, buradan Şanlıurfa Emniyetine getirildi. Bucak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Dün emniyete çağrılan Bucak, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Hacıömer Mahallesindeki evine giderek Bucak'ı gözaltına aldı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bucak, buradan Şanlıurfa Emniyetine getirildi. Bucak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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