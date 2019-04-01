Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.
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