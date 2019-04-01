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  • 01.04.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 12:07

'de tarım işçilerini taşıyan araç takla attı: 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı

'in ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan araç takla attı. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüs tanınmaz hale geldi. Olay yerinde can pazarı kameralara böyle yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.

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