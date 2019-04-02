YSK'ya itiraz süresi sona erdi

Pazar günü Türkiye genelinde yapılan ve milyonların sandık başına gittiği yerel seçimler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılacak olan itirazlarla ilgili süre bugün saat 15.00'te sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, itiraz süreci sırasında "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek." diye konuşmuştu.

YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini açıklayan YSK Başkanı Güven, "Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. İtiraz süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.