Denizli Valisi Hasan Karahan, merak edilen okullar tatil mi, sorusuna yanıt verdi. Peki, Denizli'de yarın okullar tatil mi? Denizli'de 28 - 29 Mart okullar tatil olacak mı? İlçedeki okulların yarın ve çarşamba günü tatil edildiğini belirten Karahan, "Acıpayam'daki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldık. Salı ve çarşamba günü dinlenecekler. Depremzede çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek veriliyor." dedi

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İlçedeki okulların yarın ve çarşamba günü tatil edildiğini belirten Karahan, "Acıpayam'daki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldık. Salı ve çarşamba günü dinlenecekler. Depremzede çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek veriliyor." dedi. İlçede dün saat 14.30'da meydana gelen depremin ardından, büyüklüğü 1 ve üzerinde bir çok artçı sarsıntının yaşandığını belirten Karahan, "Şu ana kadar çok şükür bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremzedelere sürekli hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz. Deprem sebebiyle kurumlarımız gereken işlemleri sürdürüyor." diye konuştu.

DENİZLİ HAKKINDA

Denizli, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, 12.134 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarih boyunca Selçuklular ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin toprağı konumunda olan Denizli, günümüzde sanayi, ticaret ve ihracat merkezidir. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki şiddetli savaşlarda birçok kez yıkıma uğrayan Denizli, zamanla terk edilmiştir.

1702-1703 yıllarında büyük bir depreme maruz kalmış ve şehrin büyük bir bölümü depremden etkilenmiştir. Daha sonrasında yeniden kurulan şehir, hızla kalabalıklaşmıştır. Özellikle 1950'lerde birden artan nüfusu şehri canlandırmıştır.

1950'de 22 bin olan Denizli nüfusu, aradan geçen 60 yılda 25 kat artmıştır. Sanayinin, ticaretin ve ihracatın gelişmesiyle Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden birisidir.

Öte yandan Serinhisar ilçesinde üretilen leblebiler, Türkiye'nin %85'lik leblebi ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye'nin ekonomisi en büyük 10 şehrinden biri olan Denizli şehri, havlu, bornoz, ev tekstili ve daha birçok ürüned ABD ve AB pazarında oldukça iyi bir konuma sahiptir.