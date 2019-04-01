Rauf Orbay Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı TIR'ın, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.
Rauf Orbay Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı TIR'ın, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.
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