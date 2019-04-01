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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 17:34

'de üst geçide çarpan TIR devrildi

sahilyolu Florya yönünde ilerleyen TIR'ın dorsesi üst geçide takıldı. TIR yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Rauf Orbay Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı TIR'ın, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.

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