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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 05:50

Son dakika: Acıpayam'da 4.5 büyüklüğünde

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Dairesi Başkanlığı, ’nin Acıpayam ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Denizli'de korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 04.49'da merkez üssü 'nin Acıpayam ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ayrıca, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Bir süredir beşik gibi sallanan Acıpayam merkezli deprem Denizli ve çoğunluğu çadırlarda kalan ilçede tedirginlik yarattı.


kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Ancak depremin zeminden 5.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.


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