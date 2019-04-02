İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi.

Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ise CHP büyük bir paniğin içine düştü. Bu durumdan panik olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde oyların yeniden sayılmasının durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul İl Seçim Kurulu da aldığı skandal karar ile bu operasyonun bir parçası oldu ve sayımları durdurdu.

Yaptıkları sahtekarlıkların ortaya çıkmasını geciktirmeye çalışan CHP'nin destekçisi ABD'den de skandal bir açıklama geldi. CHP paçayı kurtarma derdine düşerken ABD'nin CHP taraflı açıklama yapması ise şaşırtmadı.

ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Sözcü Palladino, "Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Dolayısıyla uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den daha azını beklemiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN JET YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine cevap olarak yaptığı Twitter paylaşımının tercümesi şu şekildedir:

"Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz.

Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz."