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  • 01.04.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 18:30

'tan küstah "" paylaşımı!

CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci , leri sonrası 'nin büyük farkla kazandığı ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne seren skandal bir paylaşımda bulundu.

Mirgün Cabas'tan küstah Ağrı paylaşımı!
yerel sonuçlarının açıklanmasıyla ilinde vatandaşlar 'ye sandıkta kabusu yaşattı. Ağrı'da ve 'nin ortak adayı Savcı Sayan, seçimi büyük bir farkla kazandı.



HAZIMSIZLIK, HAKARET, KÜÇÜMSEME!
Sandıkta HDP'ye vurulan tokat bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki başarısını hazmedemeyen , Ağrı'daki vatandaşlara adeta hakaret ederek "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " sözleriyle küçümsedi.

Sözde halkçı Mirgün Cabas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu skandal ifadeleri büyük tepki topladı.


17/25 ARALIK KUMPASI SEVİNÇLERE BOĞMUŞTU
FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğmuştu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazmıştı

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