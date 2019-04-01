Mirgün Cabas'tan küstah Ağrı paylaşımı!

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Ağrı ilinde vatandaşlar HDP'ye sandıkta kabusu yaşattı. Ağrı'da AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Savcı Sayan, seçimi büyük bir farkla kazandı.
HAZIMSIZLIK, HAKARET, KÜÇÜMSEME!
Sandıkta HDP'ye vurulan tokat bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki başarısını hazmedemeyen Mirgün Cabas, Ağrı'daki vatandaşlara adeta hakaret ederek "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " sözleriyle küçümsedi.
Sözde halkçı Mirgün Cabas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu skandal ifadeleri büyük tepki topladı.
17/25 ARALIK KUMPASI SEVİNÇLERE BOĞMUŞTU
FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğmuştu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazmıştı
HAZIMSIZLIK, HAKARET, KÜÇÜMSEME!
Sandıkta HDP'ye vurulan tokat bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki başarısını hazmedemeyen Mirgün Cabas, Ağrı'daki vatandaşlara adeta hakaret ederek "bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. " sözleriyle küçümsedi.
Sözde halkçı Mirgün Cabas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu skandal ifadeleri büyük tepki topladı.
17/25 ARALIK KUMPASI SEVİNÇLERE BOĞMUŞTU
FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğmuştu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazmıştı
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