Mirgün Cabas'tan küstah Ağrı paylaşımı!

FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğmuştu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazmıştı