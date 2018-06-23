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"Tarafsız gazetecilerin" hatırası

Yıllarca kendileri gibi düşünmeyen tüm gazetecileri taraflılık ve yandaşlık ile suçlayan "gazeteciler" bugün kendi tarafsız ve bağımsız gazeteciliklerini böyle ortaya koydular

Tarafsız gazetecilerin Maltepe hatırası
Gerek çıktıkları her yayında, gerek yazdıkları köşe yazılarında gerekse sosyal medya paylaşımlarında kendileri gibi düşünmeyen tüm gazetecileri yıllarca "yandaş" diye etiketleyen hedef gösteren, gazetecilik mesleğine ihanet etmekle, etik davranmamakla itham eden, 'gazeteci'ler, bugün kendileri ile çelişti.

mitinglerine katılan, AK Parti icraatlerini ve hizmetlerini halka duyuran gazetecileri eleştirip yerden yere vuran bu isimler, bugün 'nin mitingine katılarak sosyal medyadan da reklamını yapma peşine düştüler.

İnce'nin mitinginde olmaları vesilesiyle mutluluktan yüzünde güller açan bu grup, çektikleri fotoğrafı "bu da Maltepe hatırası" diyerek sosyal medyada paylaştı.

FOX'UN SÖZDE TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ GAZETECİSİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA CHP ARACINDA

Öte yandan bir diğer isim, Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden da, 'ye ait makam aracına binerken görüntülendi.

Ekürisi ile birlikte her fırsatta gazetecilik yaptığını iddia eden ancak yaptığı provokatif haberlerle sürekli olarak hükümeti ve Erdoğan'ı hedef alan Küçükkaya'nın Millet İttifakı'nı gazlamasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu. Küçükkaya'nın bu davranışı da "tarafsız ve bağımsız" gazeteciliğini gözler önüne sermiş oldu...

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 19:51
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