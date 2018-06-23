Tarafsız gazetecilerin Maltepe hatırası

Gerek çıktıkları her yayında, gerek yazdıkları köşe yazılarında gerekse sosyal medya paylaşımlarında kendileri gibi düşünmeyen tüm gazetecileri yıllarca "yandaş" diye etiketleyen hedef gösteren, gazetecilik mesleğine ihanet etmekle, etik davranmamakla itham eden, 'gazeteci'ler, bugün kendileri ile çelişti. AK Parti mitinglerine katılan, AK Parti icraatlerini ve hizmetlerini halka duyuran gazetecileri eleştirip yerden yere vuran bu isimler, bugün Muharrem İnce 'nin Maltepe mitingine katılarak sosyal medyadan da reklamını yapma peşine düştüler.İnce'nin mitinginde olmaları vesilesiyle mutluluktan yüzünde güller açan bu grup, çektikleri fotoğrafıdiyerek sosyal medyada paylaştı.

FOX'UN SÖZDE TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ GAZETECİSİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA CHP ARACINDA

​Öte yandan bir diğer isim, Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya da, CHP'ye ait makam aracına binerken görüntülendi.



Ekürisi Fatih Portakal ile birlikte her fırsatta gazetecilik yaptığını iddia eden ancak yaptığı provokatif haberlerle sürekli olarak hükümeti ve Erdoğan'ı hedef alan Küçükkaya'nın Millet İttifakı'nı gazlamasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu. Küçükkaya'nın bu davranışı da "tarafsız ve bağımsız" gazeteciliğini gözler önüne sermiş oldu...