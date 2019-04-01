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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 18:01

Son dakika: Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı , 31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarından zaferle ayrılan AK Parti Genel Başkanı 'ı arayarak tebrik etti.

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı , Başkan 'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Başkan Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

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