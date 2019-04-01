Son dakika: Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Başkan Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.
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