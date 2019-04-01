Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARS, KIRKLARELİ VE IĞDIR'A MHP'DEN İTİRAZ"

MHP tarafından 3 ilde yapılan itirazların geçersiz oylar ve seçmen kaydırma nedeniyle yapıldığını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, " Kırklareli'nde bağımsız adaya oy kullanılırken oy hanesinin dışına vurulan oyların da geçerli sayıldığını tespit ettik. Bununla ilgili itirazımızı yaptık. Iğdır'da da seçmen kaydırma ve geçersiz oylarla ilgili itirazlarımızı gerçekleştirdik. Kars'ta da geçersiz oylarla ilgili itirazlarımız oldu. Özellikle Iğdır ve Kırklareli'nden gelen haberler olumlu. İtirazlarımız olumlu değerlendirildiğinde ve buralarda yeniden oylar sayıldığında MHP'ye geçeceklerini düşünüyoruz" dedi. Bazı büyükşehirlerde halkın belediye başkanlıklarını CHP'ye ancak kontrolü de Cumhur İttifakı'na verdiğini vurgulayan Kalaycı, "Büyükşehir belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakının üstünlüğü var. Halk yönetimin kontrolünü Cumhur İttifakına teslim etmiştir. Milletimiz Cumhur İttifakının arkasında durmaya devam etmiştir" dedi.