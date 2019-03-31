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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:19

Başkan gözaltına alındı

Son dakika... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi () Belediye Başkan , 'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı 'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li aday gözaltına alındı

Başkan , 'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti.

Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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