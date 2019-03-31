31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. İzmir'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 30 ilçenin yer aldığı İzmir'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. İzmir seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. İzmir seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı? İşte 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları...

İzmir'de bulunan ilçeler;

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. (Şu an açıklanan sandık oranı % 2,42)

CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer: % 53,94

AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybehçi: % 40,26

Saadet Partisi İzmir Belediye Başkan adayı Şerafettin Kılıç: % 0,80

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

İzmir ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Aliağa:

Balçova:

Bayındır:

Bayraklı:

Bergama:

Beydağ:

Bornova:

Buca:

Çeşme:

Çiğli:

Dikili:

Foça:

Gaziemir:

Güzelbahçe:

Karabağlar:

Karaburun:

Karşıyaka:

Kemalpaşa:

Kınık:

Kiraz:

Konak:

Menderes:

Menemen:

Narlıdere:

Ödemiş:

Seferihisar:

Selçuk:

Tire:

Torbalı:

Urla:

2014 İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 İzmir yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 İzmir yerel seçim sonuçları...

CHP: % 49,6

AK PARTİ: % 35,9

MHP: % 8

HDP: % 3,4

2009 İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP: % 55,20

AK PARTİ: % 30,70

MHP: % 7,20

DSP: % 1,60

İZMİR HAKKINDA

İzmir şehri, Türkiye'nin en batısında bulunan bölgelerden olan ve en kalabalık üçüncü şehir ünvanını elinde bulunduran şehirdir. Toprak olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük 23. büyük şehridir.

İzmir, Roma İmparatorluğu'nun elinde bulundurduğu topraklardan biridir ve o döneme ait Efes Antik Kenti gibi birçok tarihi ve turistik mekana ev sahipliği yapmaktadır. Birçok devletin ele geçirdiği ve toplumların barındığı İzmir, 1081'de Selçuklu akıncılarının ve Çaka Bey'in zaferiyle ilk kez Türk olmuştur. Ardından Çaka Bey'in ölümüyle Bizanslılar şehri yeniden ele geçirir. 1310'da Aydınoğlu Umur bey bütün İzmir'i ele geçirse de zaman içinde İzmir'in farklı yerlerden toprakları kaybedilir.

1422'de ise II. Murad, şehri kuşatır ve İzmir'i ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu'na katar. 1620 yılında yabancı tanınan kapitülasyonların ardından İzmir şehri, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilir ancak bu işgal sadece 3 yıl sürer. 9 Eylül 1922'de İzmir'in Kurtuluşu olayı ile işgal durumu yok olur. Fakat 13 Eylül 1922 sabahı çıkan şiddetli yangın İzmir'de 2.600.000 metrekarelik bir alanı yok eder. Yangının çıktığı alanda 20 bin ev ve iş yeri zarar görür.

İzmir şehri, Cumhuriyet'in kurulmasından bir kaç ay önce gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır.

1984'te çıkan kanun ile büyükşehir ünvanı kazanan İzmir, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. İkliminde ise tipik Akdeniz İklimi görülmektedir.