31 Mart 2019 Amasya son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Amasya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Amasya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak.

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AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart yerel yönetim seçimleri için Amasya'da AK Parti Cafer Özdemir'i, CHP Arife Serpil Saraçoğlu'yu, MHP Mehmet Sarı'yı SP - Numan Yüksel'i, TKP Zübeyir Kılıç'ı aday gösterdi.

Kentte son seçimde AK Parti yüzde 46 dolayında, CHP ise yüzde 25'e yakın oy aldı. İkisi de yüzde 12 dolayında oy alan MHP ve İYİ Partinin tutumları yerel seçimde belirleyici olabilir. MHP kentte aday çıkardı ancak Millet İttifakı bileşeni İYİ Partinin, CHP lehine tutum alarak aday göstermediği görünüyor.

AMASYA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AK Parti - Cafer Özdemir

CHP - Arife Serpil Saraçoğlu

MHP - Mehmet Sarı

SP - Numan Yüksel

TKP - Zübeyir Kılıç