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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 13:55

il ve ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

Belediye Başkanının kim olacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Seçim sonuçları açıklandı mı, Amasya belediye başkanı hangi partiden oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Amasya Belediye Başkanı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar...

31 Mart Amasya seçim sonuçları

2019 seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Amasya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Amasya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart ve tüm detaylar haberimizde olacak.

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AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart yerel yönetim seçimleri için Amasya'da AK Parti Cafer Özdemir'i, CHP Arife Serpil Saraçoğlu'yu, MHP Mehmet Sarı'yı SP - Numan Yüksel'i, TKP Zübeyir Kılıç'ı aday gösterdi.

Kentte son seçimde AK Parti yüzde 46 dolayında, CHP ise yüzde 25'e yakın oy aldı. İkisi de yüzde 12 dolayında oy alan MHP ve İYİ Partinin tutumları yerel seçimde belirleyici olabilir. MHP kentte aday çıkardı ancak Millet İttifakı bileşeni İYİ Partinin, CHP lehine tutum alarak aday göstermediği görünüyor.

AMASYA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AK Parti - Cafer Özdemir

CHP - Arife Serpil Saraçoğlu

MHP - Mehmet Sarı

SP - Numan Yüksel

TKP - Zübeyir Kılıç

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