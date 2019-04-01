YSK seçim sonuçları 2019! 31 Mart yerel seçimleri gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre il ve ilçelerin seçim sonuçları geldi. Vatandaşlar ise seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki seçim sonuçlarında hangi partiler önde? Detaylar haberimizde... YSK seçim sonuçları 2019! Oy oranları nedir? 2019 Yerel Seçimleri büyük yeniliklere sahne oldu. El değiştiren birçok il olurken Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çoğu ilde kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Bunların yanı sıra rakipleriyle aradaki farkı kısa sürede açanlar da oldu.

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, İstanbul adaylarını aldığı oy sayısını açıkladı. Sadi Güven adayların oy sayısını Ekrem İmamoğlu'nun 4.159.650 Binali Yıldırım'ın 4.131.761 olarak açıladı.

YSK seçim sonuçları 2019! 2014 yılından sonra yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler dün 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları geldi. Merak edilen detaylar haberimizde...

AÇILAN SANDIK yüzde 99.01

AK Parti yüzde 44,02

CHP yüzde 30,07

İYİ Parti yüzde 7,46

MHP yüzde 7,25

HDP yüzde 4,22

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.00'da İstanbul'da son durum şu şekilde yer aldı;

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 87

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 237 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 49

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

Cumhur İttifakı'nın rekor kırdığı yerler;

1- BAYBURT: 86.22

2- ÇANKIRI: 82.99

3- GÜMÜŞHANE: 78.52

4- KASTAMONU: 78.28

5- AKSARAY: 78.19

6- RİZE: 78.16

7- KİLİS: 76.50

8- DÜZCE ​: 75.89

9- YOZGAT ​: 74.32

10- NEVŞEHİR: 73.45

İstanbul seçim sonuçları nefes kesti kazananı geçersizler belirleyecek

Oyların çok yakın çıkması ve tarafların 'biz kazandık' açıklamasıyla birlikte gözler geçersiz oylara çevrildi. Kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor. Sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

İstanbul'da 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

AK Parti'ye göre Yıldırım 3941 oy önde ama sandıkların yüzde 98.8'i açılmış görünüyor

Mevcut verilere göre İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı.

Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

DHA'nın geçtiği son duruma göre İmamoğlu 27 bin 315 oy önde

DHA'nın YSK verilerine dayandırdığı habere göre açılan sandık oranı yüzde 99,69. Buna göre Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 157 bin 505 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 130 bin 190 oy almış görünüyor. İmamoğlu, oyların yüzde 48,80'ini alırken Yıldırım, yüzde 48,48'i aldı.

Ankara'da geçersiz oylar 79 bin 473

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da toplam kayıtlı 56 bin 116 seçmenden 45 bin 818'i oy kullandı. MHP'nin önde tamamladığı seçimde bin 524 oy geçersiz sayıldı.

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in, yüzde 49,01 oranla 21 bin 710 oy alarak yarışı önde tamamladığı seçimde, HDP Iğdır Belediye Başkan adayı Yaşar Akkuş, yüzde 47,39 oy oranıyla 20 bin 992'de kaldı.

Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

YSK SEÇİM SONUÇLARI SAYFASINDA ŞU AÇIKLAMA YER ALDI;

"Sandık Sonuçları ve Tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının ilan edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmasını takiben hizmete açılacaktır."

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.