31 Mart 2019 il il seçim sonuçları - Hangi ilde hangi parti kazandı? (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları)

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oylarını kullandı. 31 Mart 2019 il il seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Peki Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları ne oldu? Yaptığımız haberde, hangi ilde hangi parti kapandı bilgisini size sunuyoruz. YSK'nın saat 21.00'de seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte birlikte seçim sonuçları açıklanmaya başladı. İşte, 31 Mart 2019 il il yerel seçim sonuçları...

31.03.2019 22:16 - Son Güncelleme: 31.03.2019 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





