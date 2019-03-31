İstanbul ilçe ilçe 2019 yerel seçim sonuçları! AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP, SP kim nereyi kazandı?

İstanbul ilçeleri 2019 yerel seçim sonuçları hangi parti nereyi kazandı? Milyonlarca seçmenin oy verdiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul ilçelerinde 2019 yerel seçimlerinde hangi parti önde? İstanbul'da seçimleri hangi partiler kazanıyor? AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP, SP İstanbul'da hangi ilçelerde öndeler? İşte İstanbul ilçe ilçe 2019 yerel seçim sonuçları...

31.03.2019 22:09 - Son Güncelleme: 31.03.2019 22:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





