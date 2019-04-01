YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreci devam ediyor. YSK'nın iki günlük karar verme süreci var. İtirazlar için 3 günlük süre var. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık.
84 SANDIĞA İTİRAZ VAR
31 bin 186 sandığın 31 bin 102'si sisteme girdi. 84 sandık şu anda sisteme itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor.
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