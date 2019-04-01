31 Mart yerel seçim sonuçları belli oluyor. Bu seçimde Ak Parti Doğu illerinde büyük bir sürpriz yaşanıyor. HDP'nin elinde bulunan birçok il el değiştirdi. İşte el değiştiren iller... Yerel seçim sonuçları bazı illerde belli oldu. Doğu illerinde sandıklar erken açıldığı için sonuçlar belli oldu. Bu seçimde büyük bir sürpriz yaşanıyor. HDP resmen büyük bir şok yaşadı. HDP kayyum atanan Şırnak, Bingöl gibi illeri kaybetti. Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Bitlis HDP'den Ak Parti'ye geçti. İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları el değiştiren iller tam listesi.

HDP'nin kazandığı tek yeni il Kars oldu

HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı tek yeni il Kars oldu. Kars'ta HDP Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen belediye başkanlığını kazandı.

Ak Parti 3 yeni il kazanmış oldu

Ak Parti Kürt seçmenin en yoğun olduğu iller Şırnak, Ağrı, Bitlis'i HDP'den aldı. Bu illere İçişlerş Bakanlığı tarafından kayyum atanmış ve halkın kayyumun hizmetlerinden memnun olduğu belirtiliyordu.

AK Parti 14 şehri kaybetti

Ak Parti 14 ilde ise kaybetti. Ak Parti'nin elinde bulunan illerin büyük çoğunluğu CHP'nin eline geçerken, bazıları ise MHP'ye geçti.

MHP 6 yeni il kazanmış oldu

Bu seçimin karlı çıkan partilerinden biri şüphesiz MHP oldu. MHP 6 yeni il kazanmış oldu.

İşte el değiştiren iller listesi:

1-Antalya: AK Parti'den CHP'ye

2-Ankara: AK Parti'den CHP'ye

3-Tunceli: BDP(HDP)'den TKP'ye

4- Ardahan: AK Parti'den CHP'ye

5- Ağrı: BDP (HDP) AK Parti'ye

6- Bitlis: BDP (HDP) Ak Parti'ye

7- Artvin: Ak Parti'den CHP'ye

8- Kars: MHP'den HDP'ye

9-Bilecik: AK Parti'den CHP'ye

10-Sinop: Ak Parti'den CHP'ye

11- Burdur: Ak Parti'den CHP'ye

12-Bolu: Ak Parti'den CHP'ye

13- Kırşehir: Ak Parti'den CHP'ye

14-Amasya: AK Parti'den MHP'ye

15- Kastamonu: AK Parti'den MHP'ye

16-Erzincan: Ak Parti'den MHP'ye

17-Karaman: Ak Parti'den MHP'ye

18-Çankırı: AK Parti'den MHP'ye

19- Bayburt: Ak Parti'den MHP'ye

20- Kırklareli: CHP'den bağımsız adaya

21- Iğdır: HDP'den MHP'ye

22- Mardin: Bağımsız'dan HDP'ye

23- Adana: MHP'den CHP'ye

24- Mersin: MHP'den CHP'ye

25- Şırnak: BDP(HDP)'den AK Parti'ye

İstanbul seçim sonuçları nefes kesti kazananı geçersizler belirleyecek

İstanbul seçim sonuçları nefes kesti. Oyların çok yakın çıkması ve tarafların 'biz kazandık' açıklamasıyla birlikte gözler geçersiz oylara çevrildi. Kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

Sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

İstanbul'da 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

AK Parti'ye göre Yıldırım 3941 oy önde ama sandıkların yüzde 98.8'i açılmış görünüyor

Mevcut verilere göre İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı.

Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

DHA'nın geçtiği son duruma göre İmamoğlu 27 bin 315 oy önde

DHA'nın YSK verilerine dayandırdığı habere göre açılan sandık oranı yüzde 99,69. Buna göre Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 157 bin 505 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 130 bin 190 oy almış görünüyor. İmamoğlu, oyların yüzde 48,80'ini alırken Yıldırım, yüzde 48,48'i aldı.

Ankara'da geçersiz oylar 79 bin 473

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da toplam kayıtlı 56 bin 116 seçmenden 45 bin 818'i oy kullandı. MHP'nin önde tamamladığı seçimde bin 524 oy geçersiz sayıldı.

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in, yüzde 49,01 oranla 21 bin 710 oy alarak yarışı önde tamamladığı seçimde, HDP Iğdır Belediye Başkan adayı Yaşar Akkuş, yüzde 47,39 oy oranıyla 20 bin 992'de kaldı.

Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

