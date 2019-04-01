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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 11:05

Türkiye'nin 10 büyük ilçesinde sandık sonuçları

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın %52 oy oranıyla ilk sırada çıktığı seçimlerde büyük ilçelerdeki oy oranları dikkat çekti. Peki, milyona yaklaşan nüfuslarıyla birçok şehri geride bırakan 10 büyük ilçede seçim sonuçları nasıl oldu? İşte yurt genelinde nüfusu 900 bin bandında olan Çankaya, Keçiören, Şehitkamil, Esenyurt ve Osmangazi gibi büyük ilçelerde seçmenin tercihi...

Türkiye'nin 10 büyük ilçesinde sandık sonuçları

Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı.

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