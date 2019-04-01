Türkiye'nin 10 büyük ilçesinde sandık sonuçları

Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı.
Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı.
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