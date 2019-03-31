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  • 31.03.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 17:53

Yine yine Oda TV! sonuçlarına gölge düşürmek için kirli senaryo devrede

Her sonucunda hüsran yaşayıp milletin iradesine gölge düşürmek isteyen ve Oda TV, bu seçim de provokasyon yapmaktan geri durmadı. 'nin seçim güvenliği açısından dünyadaki en iyi ülkelerden birisi olmasına rağmen seçim sonuçlarını provoke etmek isteyen Oda TV ve Soner Yalçın, sayımlar başlamadan saatler önce "Tüm Türkiye'de şüpheli olaylar" provokasyonuyla algı yaratma peşine düştü.

Yine Soner Yalçın yine Oda TV!

Sözcü gazetesi yazarı 'ın sahibi olduğu Oda TV, birkaç gün önce yine provokatif haberler yapmak üzere düğmeye basmış, algı operasyonlarını hızlandırmıştı. AA'yı akşamları algı operasyonu yapmakla suçlayan Soner Yalçın ve ekibi, "ilk saatlerde AK Parti'nin oylarını yüksek vererek algı operasyonu yapıyor" şeklindeki bayatlamış, asılsız algı operasyonunu yine devreye sokmuşlardı.

SONUÇLARA SAATLER KALA YİNE DÜĞMEYE BASTILAR
'nin seçim güvenliği konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilmesine rağmen günler öncesinden algı operasyonlarına başlayan Oda TV, günü de kirli senaryoları devreye sokmaktan geri durmadı. Seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala Oda TV, sözde "Türkiye genelinde şüpheli olaylar" yalanıyla seçim sonuçlarına gölge düşürme peşine düştü.

ASILSIZ VE KURGU BİLGİLERLE ALGI OPERASYONU!
Oda TV, seçim sonuçlarına gölge düşürmek için yaptığı sözde "şüpheli olaylar" haberinde hiçbir dayanağı olmayan, tamamen klavye başında kurgulanmış bir takım senaryoları paylaştı.

Tamamen algı yaratmak üzere kurgulanan haberlerde, "45 seçmenin oyu toplu olarak kullanıldı iddiası", Türkiye'nin dört bir yanından ihlal iddiası", "Sandıkta seçmene baskı iddiası" gibi tamamen iddialar üzerinden hareket edildi.

HER SEÇİM AYNI SENARYO!
Terör örgütlerinin bültenlerini yayınlayan, teröristlere verdiği destekle bilinen Oda TV'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için kurguladığı bu kirli senaryo yeni değil! Oda TV ve benzeri bir takım sözde yayın organları, sandıkta uğradıkları hezimeti gölgelemek, başarısızlıklarını örtmek ve seçmenin iradesine gölge düşürmek için her seçim aynı senaryoyu devreye sokuyor.

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