31 Mart Konya yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Konya'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 31 ilçenin yer aldığı Konya'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Konya seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Konya seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Konya yerel seçim sonuçları...

Konya ilçeleri;

Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART KONYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Konya Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay: %

Saadet Partisi Konya Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar: %

İyi Parti Konya Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek: %

KONYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Konya ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Ahırlı:

Akören:

Akşehir:

Altınekin:

Beyşehir:

Bozkır:

Çeltik:

Cihanbeyli:

Çumra:

Derbent:

Derebucak:

Doğanhisar:

Emirgazi:

Ereğli:

Güneysınır:

Hadim:

Halkapınar:

Hüyük:

Ilgın:

Kadınhanı:

Karapınar:

Karatay:

Kulu:

Meram:

Sarayönü:

Selçuklu:

Seydişehir:

Taşkent:

Tuzlukçu:

Yalıhüyük:

Yunak:

2014 KONYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Konya yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Konya yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 64,3

MHP: % 18,5

SP: % 7,5

CHP: % 5,7

2009 KONYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 68,00

SP: % 14,90

MHP: % 11,20

CHP: % 3,20