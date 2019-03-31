31 Mart Kocaeli yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kocaeli'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 12 ilçenin yer aldığı Kocaeli'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kocaeli seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kocaeli yerel seçim sonuçları...

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31 MART KOCAELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kocaeli seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın: %

HDP Kocaeli Belediye Başkan adayı Züleyha Gülüm: %

Saadet Partisi Kocaeli Belediye Başkan adayı Birol Aydın: %

İyi Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Serdar Kaman: %

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kocaeli ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Başiskele:

Çayırova:

Darıca:

Derince:

Dilovası:

Gebze:

Gölcük:

İzmit:

Kandıra:

Karamürsel:

Kartepe:

Körfez:

2014 KOCAELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kocaeli yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kocaeli yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 50,6

CHP: % 26,2

MHP: % 14,1

SP: % 5

HDP: % 2,4

2009 KOCAELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 47,20

CHP: % 31,30

SP: % 8,40

MHP: % 7,20

KOCAELİ HAKKINDA

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 480 km2 yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Yapılan arkeolojik araştırmalarda Kocaeli ve çevresinde M.Ö. 3000'li yıllarda yaşayan insanlara dair kalıntılar bulunmuştur. M.Ö. 12. yüzyıldan önceki tüm dönemler karanlık dönem olarak bilinmektedir. M.Ö. 12. yüzyılda ise Frigler buraya yerleşse de siyasi örgüt kuramadıkları için uzun süre burada egemen olamamışlardır.

Tarih boyunca Kocaeli şehrinde Romalılar, Persler, Bizanslılar gibi büyük devletler hüküm sürmüştür.

Orhan Bey 1327'de İzmit Körfezi'nin güneyini aldı ve 1337'de bölge halkının teslim olmasıyla şehir Osmanlı toprağı oldu. İzmit şehri bu tarihten itibaren Osmanlı sancağı olarak ilan edildi ve ilk sancak beyi Süleyman Paşa oldu.

14 Eylül 1509'da meydana gelen büyük depremde Süleyman Paşa Medresesi başta olmak üzere 5 cami, 300 ev ve kentin deniz şeridindeki surlar olarılamayacak derecede zarar gördü.

1592'de İstanbul'dan sıçrayan veba salgını İzmit'te dükkanların 6 ay boyunca kapalı kalmasına sebep oldu. Veba salgını nedeniyle İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım durdu.

20 Kasım 1918'de İzmit şehri İngilizler tarafından işgal edildi. Ardından şehir 27 Ekim 1920'de Yunanlılar'a verildi ve yaşanan mücadelenin ardından 27 Haziran 1921'de Kocaeli şehri yeniden Türk toprağı oldu.

Günümüze Kocaeli şehri, ekonomisini cumhuriyetin ilanından sonra gelişen sanayiden ve ticaretten sağlamaktadır. Kentteki sanayi etkinlikleri her dönemde ülke ortalamasının üstündedir ve değişik günlerde olmak üzere 20 adet semt pazarı kurulmaktadır.