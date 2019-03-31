Şırnak'ta AK Parti sevinci

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın kazanması kentte sevinçle kutlandı.

Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka seçim sonuçlarını beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle il binasından takip etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin aldığı oy oranı partililerce sevinçle karşılandı.

AK Parti'liler kazandıkları bu başarıyı il binasında davul zurna eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, KAZANANI ŞIRNAK'TIR"

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka, Şırnak'ın tarih yazdığını belirterek, "Şırnak'ın uçmasına az kaldı." dedi.

Kararı milletin verdiğini, yükünün ağır olduğunu ancak millet için canla başla çalışacağını vurgulayan Yarka, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Şırnak'tır. Hepimiz kardeşiz. Tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. HDP'ye gönül verenler de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Vatandaşlarla omuz omuza verip, Şırnak'ı geleceğe taşımak için güç birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Yarka, seçimin bu başarıyla sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"ŞIRNAK TARİH YAZDI"

AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik, bu dönem kazananın Şırnak olduğunu dile getirdi.

"Şırnak tarih yazdı. Vatandaş artık huzur, güvenle sıkıntıları atlatacak. Tüm Şırnak halkını kutluyorum." diyen Birlik, şöyle konuştu:

"12 beldeden biri hariç 11'i bizim. 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK bu bölgeye kan kusturdu. Bu halk da sandıkta derslerini verdi. Allah'ın izniyle bundan sonra daha güçlü bir şekilde sandıkta derslerini vermeye devam edecek. Daha önce yerel yönetimler neredeyse tümüyle HDP'nin elindeydi. Bu saatten sonra her şey değişecek."

"YENİ BİR DEVİR BAŞLATMIŞ OLDUK"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan toplumun huzurunu devam ettirmek için mücadele verdiklerini bildirdi.

Ellerinden geldiği kadar hizmetin en güzelini yapmaya çalışacaklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar bugün bir destan yazdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Allah'ın izniyle Şırnak Belediye Başkanlığını bu millete armağan etmiş olduk. Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ile 12 beldenin 11'ini almak suretiyle bir devri kapatıp yeni bir devir başlatmış olduk. Bugün Şırnak'tan tüm ülkeye mesaj vermiş olduk. Ayrıştırmayacağız. Gücümüzün yettiği kadar bu toplumda dostluğu ve huzuru hakim kılacağız."

Vatandaşlardan Azize Bal, Şırnak'ta AK Parti adayı Yarka'nın kazanmasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Bal, "Mehmet Yarka ile hizmetin geleceğinden şüphe duymuyoruz. Ona destek verdik ve kazandık. Rabb'im Şırnak'a huzur, birlik ve beraberlik getirsin." ifadelerini kullandı.

Cuma Onur Birlik, böyle bir coşkuyu uzun zamandır görmediklerini aktardı.

"Üç dönem HDP belediyeyi kazanıyordu ve artık değişim zamanıydı. Şırnak kazandı." diyen Birlik, AK Parti'nin belediyeyi kazanmakla var olan huzuru daha da pekiştireceğini kaydetti.

Birlik, "Allah'ın izniyle bundan sonra çocuklarımız huzurlu bir şekilde yaşayacak. Mehmet Yarka'nın projelerini gördük. Şırnak'a büyük hizmetler vereceğine inanıyoruz. İnşallah kenti güzel günler bekliyor. 20 yıldır hep Şırnak geri kaldı. Son iki yılda kayyum ile hizmet gördük. Allah'ın izniyle Şırnak hizmete kavuşacak." dedi.