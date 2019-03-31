Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET SARI KİMDİR?

Mehmet Sarı 1961 senesinde Amasya'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Amasya'da gördü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler bölümünde halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

TGRT'nin kuruluşunda görev aldı. 2002 yılında emekli olduktan sonra, kendi şirketini kurarak çalışma hayatını devam ettirdi. Halen, turizm ve inşaat sektörleri olmak üzere faaliyet gösteren MS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çalışma hayatına atılmasından ötürü ara verdiği eğitim hayatına devam eden Mehmet Sarı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. İstanbul/Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.