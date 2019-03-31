Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan İsmail Hakkı Eken, 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi. Esen, aynı zamanda bir otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor.