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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:20

MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı ? Kaç yaşında ve nereli?

31 Mart'ta Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde vatandaşlar adaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı ? ve kaç yaşında sorularıyla ilgili detayları sizin için derledik.

İsmail Hakkı Esen kimdir?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

MHP ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan İsmail Hakkı Eken, 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi. Esen, aynı zamanda bir otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor.

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