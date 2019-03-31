Ayhan Bilgen kimdir? 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde HDP Kars Belediye Başkan adayı olan Ayhan Bilgen kaç yaşında ve nereli? İşte Ayhan Bilgen'in hayat hikayesi...

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayhan Bilgen'nin biyografisi şu şekilde:

Ayhan Bilgen 28 Ocak 1971 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. MAZLUMDER Genel Başkanlığı yapan Bilgen, Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı. Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekilidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.